عمار النعيمي: بتعاون الجميع سيكون اقتصادنا أكثر متانة ومرونة

المصدر: عجمان - البيان

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الـ 6 لعام 2020، والتي عقدت «عن بعد»، وتم خلالها استعراض تأثيرات جائحة «كورونا» على المؤشرات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 في القطاعات الأمنية والبيئية والاقتصادية.

وأكد سموه في بداية الجلسة: «إن العديد من المتغيرات التي طرأت مؤخراً على المستوى العالمي كان لها تأثير مباشر على الحكومات وأساليب عملها، وغيرت العديد من المفاهيم الحكومية، إلا أنه بتعاون الجميع وتضافر الجهود سنتجاوزها وسيكون اقتصادنا وسياساتنا المستقبلية أكثر متانة ومرونة».

كفاءة

واطلع المجلس على المؤشرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة عجمان، التي تأتي ضمن هدف الإمارة في تعزيز الأمن والسلامة، حيث أظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات الأهداف القطاعية المتمثلة في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفعالية».

ووجه سموه بدعم النتائج الإيجابية، التي أظهرتها المؤشرات الاستراتيجية في القطاع الأمني، وضمان استدامتها والتصدي لتأثيرات الأزمة الجانبية المحتملة وبتشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي والأمني في الإمارة، ورفع التوصيات بشكل دوري للمجلس التنفيذي.

ودعا سموه لرفع نسبة عدد الجهات الحاصلة على مواصفة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان. واستعرض المجلس المؤشرات الاستراتيجية لدائرة الميناء والجمارك، التي تهدف إلى تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر، وجعل عجمان محوراً لوجستياً يتمتع بسهولة النقل والإمداد.

وأكد سموه اعتزاز حكومة وشعب الإمارات بالنتائج المشرفة للدولة في كونها الأولى في التعافي الاقتصادي على مستوى الدول العربية، بفضل السياسات الحكيمة والجهود المخلصة من كل أطياف الحكومة وشركائها من القطاع الخاص والمجتمعي.

وفي هذا الإطار وجه سموه بوضع آليات جديدة، تحفز من خلالها التجارة عبر الميناء في أوقات الأزمات والطوارئ، بما يضمن استمرارية التجارة والأعمال بسلاسة مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة. واطلّع المجلس أيضاً على دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان حول مدى تأثير المؤشرات الاستراتيجية المعنية بنسبة النمو في قيم شهادات المنشأ ونسبة المنشآت الاقتصادية، التي لديها أنشطة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية.

كما اطلع المجلس على دراسة حول تأثّر المؤشرات الاستراتيجية في محور «مكان أفضل للعيش»، والتي تقود جهود تحقيقها دائرة البلدية والتخطيط. ووجه سموه بتشكيل فريق مشترك لدراسة تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمنشآت الصناعية في الإمارة ورفع نتائجها إلى المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس تأثيرات جائحة «كورونا» على قطاع النقل ومؤشراته الاستراتيجية المعنية بتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

متغيرات

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية مناقشة المتغيرات وتأثيراتها على القطاعات المختلفة بشفافية وواقعية، لتداركها واستغلالها على النحو الأمثل في التخطيط السليم والمدروس للمرحلة المقبلة.

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