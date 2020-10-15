«دار البر» تكثف مساعداتها الإنسانية للسودان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر إرسال شحنات من المساعدات المتنوعة والمواد الغذائية الإيوائية الرئيسية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان، في إطار حملتها الإغاثية العاجلة والشاملة، التي انطلقت في سبتمبر الماضي، لإغاثة المتضررين، ترجمة للسياسة الإنسانية لدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في حقل العمل الخيري.

وأوضح المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»: «إن الشحنات والمساعدات الإنسانية تصل إلى السودان في وقت لاحق، لتقديمها للأهالي المتضررين في المناطق المتأثرة بالفيضانات»، مشيراً إلى أنها تتضمن المستلزمات الضرورية والاحتياجات الملحة، بينها نحو 100 طن من المواد الغذائية، و100 خيمة، و209 صناديق ملابس متنوعة، بالتعاون والتنسيق مع شركاء «دار البر» في البلد الشقيق، من المؤسسات الخيرية والمختصة والمعتمدة، وصولاً إلى التخفيف من معاناة الأهالي، ودعمهم في الظروف الراهنة، مضيفاً أن مساعدات الجمعية تندرج في إطار الحملات الإغاثية، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية لإغاثة المنكوبين في ضوء الأوضاع الكارثية، التي خلفتها الفيضانات والسيول في مختلف مناطق السودان، حيث تتولى فرق العمل، التابعة للجمعية وشركائها، من المؤسسات الخيرية والمختصة، توزيعها على المستحقين، وصولاً إلى التخفيف من معاناتهم، ودعمهم في الظروف الراهنة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية على استمرارية الحملة، خلال المرحلة المقبلة، وتواصل جهود كوادر «دار البر» وشركائها لإغاثة أبناء القرى والمناطق المنكوبة، وإرسال شحنات جديدة من المساعدات المهمة، وتقديمها للمتضررين.

وشكر المزروعي المتبرعين والمحسنين، الذين أسهموا ودعموا حملة إغاثة السودان العاجلة، من خلال تقديم تبرعاتهم السخية، ما عزز قدرة الجمعية لإيصال المساعدات العاجلة للمتضررين، داعياً إياهم إلى مواصلة الدعم والمساهمة في المبادرات والمشاريع الإنسانية.

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