تفاهم بين «تنظيم الصناعة الأمنية» و«نون»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مذكرة تفاهم «عن بعد» مع منصة نون للتسوق الإلكتروني. حيث وقع المهندس خالد عبدالرحمن الحمادي مدير مركز الاعتماد ممثلاً مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، ومن الجانب الآخر فراز خالد المدير التنفيذي لشركة نون. ويأتي ذلك حرصاً من الطرفين على توطيد أواصر التعاون بينهما وترسيخ علاقات الشراكة بينهما بما يحقق الأهداف لكل من الطرفين وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورغبة من الطرفين في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين معهما.

منصات

وتسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من خلال هذه المذكرة لتوسعة سوق العمل إلى المنصات الإلكترونية، حيث تعد منصة «نون» رائدة في هذا المجال وسعياً منها لتوفير الأفضل لمستخدميها، وبالتعاون بين «نون» ومركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع للمؤسسة سيتم دعم المنصة في مجال المنتجات الأمنية المعتمدة بصفحة خاصة بالمؤسسة، حيث توفر قائمة بمنتجات الأنظمة الأمنية كالكاميرات الأمنية وغيرها، كما ستحمل المنتجات الأمنية المعتمدة من قبل المؤسسة شعارها في وصف المنتج.

وفي إطار سعي المؤسسة لتحقيق التوازن بين الموردين للمنتجات الأمنية وسوق العمل، تولي المؤسسة اهتماماً بما ستوفره هذه المنصة الرائدة من إحصائيات وبيانات ومتطلبات المستخدمين لتوفير كل ما يخدم المستخدم في المجال الأمني. كما أشار الحمادي بأن هذه المذكرة تسهم في دعم اقتصاد صناعة الأمن الخاص بتمكين التجارة من خلال المنصات الرسمية، بالإضافة إلى بناء علاقة مع منصة تداول عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم نموها للمساهمة في دعم اقتصاد الدولة.

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