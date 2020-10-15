«تدوير»: نتبنى برامج توعوية جديدة تعزز المسؤولية البيئية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: إن «تدوير» تسعى دوماً إلى تبني برامج توعوية وتثقيفية جديدة سيكون لها أثر كبير في خلق وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية عند كل أفراد المجتمع على صعيد آليات التعامل السليم مع النفايات بكافة أشكالها وأنواعها وإعادة استخدامها وتدويرها باعتبار أن أفراد المجتمع شركاء حقيقيون لهم الدور الأبرز في الحفاظ على بيئة مستدامة صحية ونظيفة.

جهود

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم البيئة العربي الذي يوافق الرابع عشر من شهر أكتوبر ويأتي هذا العام تحت شعار «النفايات الإلكترونية والكهربائية: واقع وحلول» إن المركز يبذل جهوداً مكثفة من أجل تعزيز كل مظاهر الحفاظ على البيئة بكل عناصرها وتبني أنجع وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً بما يتماشى مع أهداف المركز الاستراتيجية وخطة حكومة أبوظبي 2030 الطامحة إلى ترسيخ عملي دائم لمفهوم البيئة المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي.

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