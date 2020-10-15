بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت بلدية دبي باليوم العالمي للطيور المهاجرة للعام الرابع عشر على التوالي، حيث نظمت إدارة البيئة ورش عمل وندوات ومعارض وزيارات ميدانية ومسابقات وغيرها من الفعاليات التوعوية.

ويأتي ذلك في إطار دور البلدية وسعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية في الإمارة وريادتها في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع والتي تركز على أنظمة التتبع الحديثة والمنهجيات المستخدمة لتتبع الطيور خلال هجرتها حول العالم والاستفادة من هذه البيانات لتكون كمساعد لتقديم الحماية ولاستقرار لها.

وتناولت برامج التوعية والورش أهمية الطيور المهاجرة وأنواعها المختلفة والتهديدات التي تواجهها وكيف يمكن التخفيف منها ويتم التناول بطريقة مبسطة وشيقة وجذابة لطلبة المدارس بهدف زيادة الوعي وتقوم إدارة البيئة بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج من أجل حماية الأنواع المهاجرة من الطيور مثل برنامج تتبع الطيور البرية بالأقمار الصناعية والذي يهدف إلى تحديد مسارات الهجرة للطيور لفهم سلوكها من أجل حمايتها خلال حركتها بين الدول المختلفة.

وقامت بلدية دبي بعقد ندوة افتراضية بمشاركة متحدثين من مختلف دول العالم ركزت على محاور مختلفة كأنظمة تتبع الطيور المحلية والمستخدمة في دول العالم الأخرى ومشاركة طرق تتبع الطيور ومراقبة خط هجرتها وعلاقة الإنسان بالطيور وإتكيت التعامل معها والتحديات والمخاطر التي تواجه الطيور خلال هجرتها ومساهمة المجتمع في حماية الطيور المهاجرة.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي، إن التوعية باليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل أداة فعّالة للمساهمة في رفع مستوى الوعي بشأن التهديدات التي تواجهها الطيور المهاجرة وأهميتها وضرورة التعاون الدولي للحفاظ عليها.

وأوضحت أن اهتمام بلدية دبي بالطيور المهاجرة يأتي ضمن أولويات العمل البيئي للدولة بشكل عام وبإمارة دبي بشكل خاص، مشيرة إلى أن كل المدن التي ترتادها أنواع الطيور المهاجرة تتحمل مسؤولية استضافتها وتوفير بيئة سليمة لها وحمايتها.

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