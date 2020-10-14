حرم ولي عهد رأس الخيمة: تكريم الشيخة هند وسام فخر وتقدير للمرأة الإماراتية

أشادت حرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالدور الريادي الكبير الذي تلعبه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، في مجالات العمل الإنساني وحصولها على جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني 2020، وذلك عن حملة «10 ملايين وجبة» أكبر حملة مجتمعية وطنية.

وقالت الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بهذه المناسبة إن هذا التكريم هو وسام فخر وتقدير يضاف إلى الأوسمة العديدة التي حصلت عليها سموها اعترافاً وتأكيداً لمسيرتها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والاجتماعي والعمل الإنساني الرائد والمميز إلى جانب دورها في تمكين المرأة على مختلف المستويات؛ خاصة في مجال تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز نمط الحياة الصحية وتطوير الرياضة النسائية في العمل الإنساني.

وأضافت حرم ولي عهد رأس الخيمة أن هذا الاختيار جاء في محله، فإنجازات حرم سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتعددة، تشهد لها وتجعل منها نموذجاً نسائياً جديراً أن يُحتذى به، مؤكدة أن تكريمها يعد بمثابة تكريم ومفخرة للمرأة والبنت الإماراتية.

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