مروان المعلا: الشيخة هند كرست حياتها للعمل الإنساني

المصدر: أم القيوين – البيان

هنأ الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، بمناسبة تكريم سموها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.

وأكد أن سموها كرست حياتها للعمل الإنساني الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي، وتعزيز روح التكامل، والتعاون، والتراحم، عبر مختلف الفئات المجتمعية وتعميم ثقافة المشاركة، مشيراً إلى أن هذا التكريم الذي صادف أهله يعتبر بمثابة شكر وعرفان من أكثر من مليون شخص امتدت لهم يدي سموها البيضاء أثناء أزمة جائحة كورونا لسد رمقهم من خلال حملة 10 ملايين وجبة التي تعكس إنسانية سموها.

ولفت إلى أن سمو الشيخة هند لطالما كانت المعطاءة والمبادرة إلى فعل الخير، تساعد المحتاجين قبل أن يدفعهم العوز إلى طلب المعونة، تحس بأوجاعهم، وتبلسم جراحهم بإنسانيتها ومبادرتها الخيرية التي يشهد لها القاصي والداني.

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