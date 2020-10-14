انطلاق فعاليات «رايب ماركت» غداً في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق يوم غد فعاليات وأنشطة سوق «رايب ماركت» في أكاديمية شرطة دبي في منطقة أم سقيم، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ليشكل حدثاً دورياً لاستمتاع الأسر والزوار في الهواء الطلق، والمشاركة بالعديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية حتى الأول من شهر مايو من العام المقبل.

ويؤكد سوق «رايب ماركت» التزامه بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بما يضمن صحة وسلامة المشاركين والزوار، منوهاً إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وينطلق هذا الموسم بالعديد من الفعاليات والمشاريع الممتعة، فيستضيف ما يقارب من 8 مزارعين مفضلين كل أسبوع في المنطقة المخصصة لسوق المزارعين المحليين، وذلك لبيع منتجاتهم المزروعة محلياً، موفراً منتجات عضوية وغير عضوية وزراعة مائية وغير كذلك، وبأسعار تنافسية، إلى جانب مشاركة من شركة «فارمر ماركت» لدعم المزارعين والأطعمة العضوية،

ويتوسع قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة هذا الموسم ليتمكن الزوار من التسوق لشراء المنتجات الحرفية المصنوعة محلياً، كاللحوم والخبز والحليب والزيتون وزيت الزيتون واللبنة الطازجة في نهاية كل أسبوع.

وسيوفر سوق «رايب ماركت» مكاناً مميزاً هذا العام للتجار والصناع، وهو ما يتيح للزوار فرصة الانتقاء من ضمن مجموعات مختارة من الشركات المحلية التي تبيع منتجات عضوية للعناية بالبشرة والحقائب الجلدية المصنوعة يدوياً، والمجوهرات المصنوعة يدوياً والأزياء الفريدة وغيرها.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعروض المميزة والفريدة التي تقدمها شرطة دبي، كركوب المهر، وفرقة شرطة دبي الموسيقية، والاستعراضات العسكرية، وعرض الدوريات الفارهة، وعروض السلامة، وحضور مميز من شخصية الشرطي «منصور» للترفيه عن الأطفال.

ويمكن للزوار طول أيام الأسبوع في «أكاديمية بارك» الاستمتاع بملعبي كرة قدم وملاعب تنس وملاعب كرة سلة، والانضمام إلى مجموعات من الحصص الرياضية واللياقة البدنية في الأكاديمية الرياضية بالتعاون مع «جست بلاي»، إلى جانب المشاركة بدروس اليوغا المجانية في نهاية كل أسبوع على أيدي ممارسين مختصين، والاستمتاع بعروض مميزة من «موسيقى دبي».

كما يقدم الموسم فرصة للزوار للاستمتاع بتجربة تناول العشاء في الحديقة والاستفادة من محيط المتنزه وحديقة اللعب المجانية والأنشطة المقامة، والتمتع بالجلسات الموسيقية الحية طوال الموسم، وشراء احتياجاتهم من النباتات المنزلية والخارجية والأواني من المشاتل المشاركة في الموسم على مدار أيام الأسبوع.

ويستضيف «رايب ماركت» تحدياً مميزاً بالشراكة مع «تيك توك»، مانحاً فرصة مميزة للمشاركين في التحدي للفوز بجوائز قيمة.

ويعد سوق «رايب ماركت» بمثابة فرصة دعم المشاريع المحلية والأسرية، واغتنام فرص رائعة لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة والمميزة وبأسعار تنافسية، كما سيتمكن الأطفال من الاستمتاع باستكشاف مملكة الحيوانات الصغيرة في مركز رعاية الحيوان، مع الحيوانات التي تم إنقاذها محلياً، والاستمتاع بورش عمل وأنشطة مخصصة لهم خلال عطلة الأسبوع، وأنشطة فنون وحرف يدوية ودروس في الرسم، والرسم على الوجه والفن الرملي وغيرها الكثير.

ومن الجدير بالذكر، أن سوق «رايب ماركت» يفتح أبوابه للزوار يوم الجمعة من الـ 9 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويوم السبت من الـ 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، فيما تفتح «أكاديمية بارك» أبوابها طوال أيام الأسبوع. ويمكن زيارة www.ripeme.com للاطلاع على كافة العروض والأنشطة والفعاليات.

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