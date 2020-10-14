92.90 % ارتفاع معدل رضا السكان نتيجة لإنارة الممرات والساحات في «نهدة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاءً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لمناقشة آخر المستجدات وعرض نتائج المرحلة الأولى لمبادرة «نور الشارقة»، إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، واللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في الغرفة.

وتضمنت النتائج تركيب 474 وحدة إنارة في عدد من المباني السكنية بمنطقة النهدة، حيث أظهر استطلاع للرأي نفذته إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ارتفاع في معدل رضا السكان نتيجة لإنارة الممرات والساحات المظلمة في منطقة النهدة التي شملتها المبادرة إلى 92.90%.

وحضر اللقاء الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في الغرفة وشرطة الشارقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة، ومناقشة عدد من المقترحات التي قدمها القاطنين في المناطق التي تم إنارتها، فضلاً عن رفع جملة من التوصيات أهمها وضع تشريع يلزم ملاك الأبراج والوحدات السكنية والصناعية والتجارية بتركيب الإنارة، والعمل على تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع آلية ملزمة في تطبيق الإنارة على كافة الوحدات والمنشآت.

بالإضافة إلى إلزام الملاك والوحدات قيد الإنشاء ومواقف السيارات الاستثمارية بالإنارة وفقاً للآلية المعتمدة من الجهات الرسمية.

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