شرطة أبوظبي تزود المركبات بملصقات رقمية لتعزيز السلامة المرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفَّذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي مبادرة بتوزيع ملصقات على المركبات عند النقاط الأمنية في مداخل إمارة أبوظبي، بهدف توعية السائقين مرورياً بعدد من المحاور التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية.

وذكرت أن الملصقات لتسهيل حركة المرور عند النقاط الأمنية، وأيضاً تحتوي على باركود من داخل المركبة يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك، ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين للالتزام بها حفاظاً على سلامتهم ومرافقيهم ضمن أولويات استراتيجية السلامة المرورية للارتقاء بسلوك السائقين.

وتضمنت موضوعات التوعية أهمية احترام عبور المشاة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم جلوس الأطفال أقل من عشر سنوات في المقاعد الأمامية والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.

وأوضحت أن الفيديوهات ستتضمن موضوعاً مرورياً كل أسبوع لزيادة مستويات الوعي المروري لدى السائقين، بما يسهم في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الأمنة الذي ينعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة.

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