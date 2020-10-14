إتاحة خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين خارج الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إمكانية طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز الطوارئ في حال فقدان الجواز للمواطنين خارج الإمارات.

وأوضحت الوزارة، اليوم، خلال تغريدة على حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في موقع "تويتر"، أنه "أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات في الخارج التقديم على طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز الطوارئ في حال فقدان الجواز".

ودعت المواطنين إلى زيارة التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لمعرفة التفاصيل.

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