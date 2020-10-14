محمد بن راشد: نبارك للشيخة هند بنت مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الانساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة ١٠ مليون وجبة في بداية أزمة كورونا ... هند أقرب الناس للناس .. وأسرع النساء للخير ..".

#محمد_بن_راشد: نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الانساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة ١٠ مليون وجبة في بداية أزمة كورونا ... هند أقرب الناس للناس .. وأسرع النساء للخير ..#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/C3eQd687PE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 14, 2020

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