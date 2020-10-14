خلف الحبتور يسلم 18 سيارة إسعاف متطورة لمؤسسة إسعاف دبي

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس مجلس ادارة موسسة اسعاف دبي من خليفة الحبتور رجل الاعمال المعروف وبحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وخليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤ سسة دبي لخدمات الاسععاف صباح اليوم ١٨ سيارة اسعاف متطورة ومزودة بكافة الاجهزة والمعدات الاسعافية وذلك كدفعة اولى من السيارات التي تبرع بها خلف الحبتور. لموسسة الاسعاف ابان تفشي جائحة كورونا

كمبادرة منه لتعزيز قدرات الموسسة

وقال خليفة الدراي بان الدفعة المتبقية من السيارات سيتم استلامها مطلع العام المقبل معربا عن شكره وتقديره لخلف الحبتور على مبادرته الانسانية والتي تعبر عن اصالة شعب دولة الامارات .

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