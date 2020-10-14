«تنفيذي الشارقة» يطلع على آخر مستجدات المشاريع الرقمية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس بمكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي.

اعتماد

وبحث المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون الإمارة واعتمد جملة من القرارات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب الشارقة الرقمية حول آخر مستجدات المشاريع الرقمية في حكومة الشارقة وتضمن التقرير خطط تطوير البنى التحتية للشبكات الرقمية، ومؤشرات الخدمات وخطط التحول الرقمي في الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية.

كما تناول التقرير المبادرات الرقمية القادمة التي تدعم التحول الرقمي وتخدم رؤية إمارة الشارقة في تطوير منظومتها الرقمية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

شكر

وقدم المجلس شكره لمكتب الشارقة الرقمية على جهودهم في تسريع التحول الرقمي.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي حول الأعمال المنجزة خلال فترة الجائحة، حيث تم إنجاز عدد من مشاريع الصيانة والتجديد لمرافق مبنى المطار، وافتتاح توسعة الجهة الشرقية للمبنى، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة السفر استعداداً للعودة التدريجية لحركة الطيران.

وبارك المجلس لهيئة مطار الشارقة الدولي على مشاريعها المستقبلية وافتتاح التوسعة الجديدة للمبنى بما يخدم هذا القطاع الحيوي في الإمارة.

واعتمد المجلس المقترحات التي تقدمت بها هيئة مطار الشارقة الدولي المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والزوار بما يسهم في تعزيز مكانة مطار الشارقة الدولي إقليمياً ودولياً.

مذكرة

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الاتصالات، والهادفة إلى تطوير بيئة العمل الاقتصادية في إمارة الشارقة.

تعاون

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين بلدية مدينة الشارقة ومعهد الخرسانة الأمريكي والمتعلقة بفتح آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التشييد والبناء والارتقاء بجودته.واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً، وسيناقش فيها مشروع توصيات المجلس الاستشاري بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

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