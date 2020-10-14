بلدية دبا الفجيرة تصدر 982 رخصة تجارية خلال 3 أشهر

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

قال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة إن إدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية قد أصدرت 982 رخصة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو وحتى سبتمبر من العام الجاري، ما بين 41 إصداراً جديداً إلى جانب تجديد 936 رخصة لعدد مختلف من الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والحرفية والخدمية، بالإضافة إلى الرخص المنزلية بواقع 3 جديدة و2 تجديد.

وأكد اليماحي دعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول للأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، وذلك حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في مدينة دبا، مما يؤكد قدرتها على استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام.

وأشار اليماحي إلى قيام القسم بـ489 جولة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، وذلك بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، حيث تم إغلاق منشأة لم تلتزم بتجديد الرخصة التجارية، وإنذار 17 محلاً، وتحرير 38 مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة، إلى جانب ممارسة نشاط من دون رخصة بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح.

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