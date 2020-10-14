غباش يبحث مع عدد من السفراء التعاون البرلماني

المصدر: (أبوظبي - البيان )

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة.. ديونيسوس زويس سفير الجمهورية اليونانية وبافان كابور سفير جمهورية الهند وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورغ وتياغو ريسيبوكشتيفو سفير جمهورية موزمبيق وايرمال دريده سفير جمهورية ألبانيا المعتمدين لدى الدولة بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية إنشاء لجان صداقة برلمانية وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأكد غباش أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف.وأشار إلى أن الإمارات تسعى لحلول سياسية دبلوماسية لمختلف الأزمات في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام الإمارات بنشر أفكار التسامح والتعايش السلمي.

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