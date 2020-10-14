تعاون بين «تريندز» و«جنيف لأبحاث السلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام في سويسرا، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية والاجتماعية، الخاصة بالعلاقات الدولية والسلام والنزاعات.

وتنص مذكرة التفاهم بين «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» و«معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام» على تعزيز التعاون في العديد من المجالات، من بينها تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في القضايا التي يتفقان عليها معاً باعتبارها أولويات، وتبادل الخبراء والباحثين، وتبادل الآراء ووجهات النظر والمعلومات حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، والتعاون في مجالات المطبوعات المشتركة والأوراق والدراسات البحثية وتقديم الخبرة حسب الطلب ودراسات الجدوى للمنظمات غير الحكومية.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي مدير عام مركز تريندز، أن المركز يسعى إلى بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة من محاضرات، ومؤتمرات، وندوات، وحلقات نقاشية تثري تبادل التجارب والخبرات البحثية، وإنتاج الإصدارات المتنوعة التي تغطي مختلف مجالات المعرفة الإنسانية التي تدخل في حيز اهتمامه، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية تبادل المعرفة والاطلاع على كل ما هو جديد في حركة البحث العلمي.وقد وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» خلال عام 2020 مذكرات تفاهم مع العديد من مراكز البحوث والدراسات الدولية، بينها مذكرة تفاهم مع (معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط «ميمري») في واشنطن، (Middle East Media Research Institute, MEMRI)، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل البحثي والإعلامي.

ومذكرة تفاهم مع «مركز سيج الدولي» في أستراليا بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي، وخاصة في مجالات البحوث وورش العمل والموائد المستديرة في المجالات المختلفة، السياسية والأمنية والمعلوماتية والتنبؤ الاستراتيجي. كما وقّع مذكرة تفاهم مع المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية «ميتفيم»، لتعزيز التعاون البحثي والعلمي، وإجراء استطلاعات الرأي العام وتنظيم المنتديات العامة حول القضايا التي ترتبط بالأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

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