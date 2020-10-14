المجلس الوزاري للتنمية يبحث آليات لتنشيط السياحة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أهمية الحفاظ على الآثار الوطنية وإثراء التراث الثقافي ودورها المهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء التاريخي وترسيخ معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد أمس، اجتماع المجلس في أبوظبي، حيث ناقش المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الآثار المقدم من وزارة الثقافة والشباب، كما ناقش تطوير عدة آليات جديدة لدعم وتشجيع السياحة واستقطاب السياح لدولة الإمارات، وتعزيز موقع الدولة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبار السياحة ركيزة أساسية من ركائز سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي.

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مناقشة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الآثار

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