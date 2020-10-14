الإمارات تنضم إلى دول «اتفاق أرتميس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، أمس، انضمام دولة الإمارات إلى اتفاق أرتميس لتكون ضمن الدول الأوائل التي توقع على هذا الاتفاق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي عالمياً، وجاء ذلك الإعلان خلال انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والسبعين للملاحة الفضائية (IAC) في نسخته الافتراضية التي تنعقد في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر الجاري.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» قد أعلنت رسمياً في مايو الماضي من هذا العام عن مبادرتها المسماة «اتفاق أرتميس»، وذلك انسجاماً مع رؤية دولية مشتركة ترتكز على معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967، بهدف تشكيل بيئة آمنة وشفافة تسهل عمليات الاستكشاف والأنشطة الفضائية العلمية والتجارية بما يصب في خدمة البشرية أجمع.

ووقعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، على «اتفاق أرتميس» ممثلةً دولة الإمارات، إلى جانب جيم بريدنشتاين، مدير وكالة «ناسا» ورؤساء وكالات الفضاء في أستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة، وذلك خلال فعالية افتراضية استضافتها «ناسا» على هامش انعقاد فعالية المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بنسخته الرقمية، وشملت مراسم التوقيع التي جرت خلال الفعالية انضمام عدة دول لهذا الاتفاق.

دعوة

ويشار إلى أنه قد تم دعوة الإمارات لتكون من بين أوائل المنضمين إلى «اتفاق أرتميس» نظراً لامتلاكها برنامجاً سلمياً واعداً وطموحاً لاستكشاف الفضاء، ولدورها الريادي إقليمياً ودولياً في هذا المجال المهم، بالإضافة إلى ما يميّز قطاعها الفضائي الوطني من بنية تشريعية شفافة تخاطب المستقبل وتحفز النمو وتلهم الأجيال.

وحققت دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات مهمة في مجال الفضاء، وأطلقت العديد من الأقمار الاصطناعية لخدمة البشرية، كما دشنت برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي حقق إنجازاً تاريخياً العام الماضي، مع نجاح إطلاق أول رائد فضاء إماراتي وعربي لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، كما أطلقت بنجاح في يوليو الماضي من هذا العام مسبار الأمل ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، والذي يعتبر من أبرز محطات وإنجازات الدولة في مجال استكشاف الفضاء العميق، إذ سيوفر المسبار الذي يقطع حالياً رحلته التاريخية إلى الكوكب الأحمر بيانات غير مسبوقة عن الغلاف الجوي للمريخ.

وكانت دولة الإمارات قد أعربت عن التزامها بمشاركة هذه البيانات مع أكثر من 200 مؤسسة أكاديمية وعلمية حول العالم، تماشياً مع تعهدها بالنهوض بتكنولوجيا الفضاء للاستخدامات السلمية وخدمة البشرية.

وقالت معالي سارة الأميري: «تسعدنا المشاركة في مبادرة وكالة ناسا الأمريكية للتوقيع على «اتفاق أرتميس»، انسجاماً مع مبادئنا في الاستخدام السلمي للفضاء، ومساهمةً من الإمارات في تعزيز أهداف الاستدامة والتنمية على كوكب الأرض.

ويشكل الانضمام إلى هذا الاتفاق فصلاً جديداً يضاف إلى مبادراتنا الحثيثة للتعاون مع المجتمع الدولي سعياً لوضع مبادئ وأطر عمل جديدة ومطوّرة تعزز القوانين الدولية لاستكشاف الفضاء، بما يصب في صالح التقدم العلمي للبشرية، لاعتقادنا الراسخ بأن الارتقاء بقطاع الفضاء وتنويعه يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية بين جميع المساهمين والشركاء الأساسيين في هذا القطاع».

وأضافت: «لطالما كانت دولة الإمارات من المؤيدين لإطلاق مثل هذا النوع من التعاون الدولي، حيث استفدنا من شراكاتنا المثمرة والعديدة مع الشركاء الدوليين في تطوير برنامجنا الفضائي الوطني، كما ساهمت الدولة في الجهود العالمية لتعزيز التبادل العلمي والمعرفي، بما يصب في مصلحة الإنسانية التي يجمعها كوكب واحد».

وبموجب المبادئ التي ينص عليها «اتفاق أرتميس»؛ توافق الدول الموقعة على الأهداف السلمية في إجراء جميع أنشطتها الفضائية. وفي إطار الاستجابة لمتطلبات هذا الاتفاق؛ تسعى الدول الموقعة إلى التعاون المتبادل في العمليات التشغيلية الفضائية، وضمان توفير المساعدة في حالات الطوارئ، وتسجيل الأجسام الفضائية لتجنب التشويش الضار، ونشر البيانات العلمية. وبالإضافة إلى ذلك، توافق الدول الموقعة على استخراج الموارد الفضائية واستخدامها وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي، وتوفير المعلومات العامة حول مواقع تلك الموارد وطبيعة العمليات، مع الحرص أيضاً على عدم التضارب عند الحاجة، والحدّ من المخلفات المدارية.

شراكات

منذ إنشائها في عام 2014، نجحت وكالة الإمارات للفضاء في إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم والدخول في شراكات تُرسّخ العلاقات الاستراتيجية مع أكثر من 25 وكالة فضاء حول العالم. وتحظى الوكالة بشراكات طويلة الأمد مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية التي تُعنى باستكشاف الفضاء، كما تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة على المستوى العالمي، عبر مشاركتها في منظمات الفضاء الدولية، منها الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF) بصفتها نائب رئيس في هذه المنظمة، ومجموعة التنسيق الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي (ISECG).

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