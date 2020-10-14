منصة إلكترونية موحدة للإعلانات الخارجية في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت بلدية دبي المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات الخارجية في إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة، وتعزيز التنسيق في كل ما يتعلق بصناعة الإعلان الخارجي في الإمارة بين الجهات الحكومية المُختصّة المانحة لتصاريح الإعلانات الخارجية والقطاع الخاص.

وقامت البلدية بالتحديث المستمر لأساليب إجراءات العمل واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من كيفية تشغيل المنصة الجديدة لقبول طلبات تصاريح لوحات الإعلانات الخارجية، حيث تتجاوب المنصة تلقائياً بتحديد الجهة الحكومية المانحة للتصريح على خريطة تفاعلية لإمارة دبي لتحدد موقع اللوحة الإعلانية المراد تصريحها مع رقم الأرض واسم المنطقة وإحداثيات الموقع.

انسيابية

وتهدف المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات الخارجية إلى إنجاز سلسلة متكاملة من خدمات تصاريح لوحات الإعلانات الخارجية بكل أنواعها في إمارة دبي وتوفيرها عبر نقطة اتصال واحدة دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية، أو موقع إلكتروني آخر، من أي مكان وفي أي وقت، لتوفر السهولة والانسيابية للمتعاملين في إنجاز معاملات التصاريح الإعلانية، وتقلل كلفة الخدمات الحكومية، والوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

وأكد المهندس مروان المحمد، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط، لــ«البيان» أن بلدية دبي تسعى إلى استخدم هذه التكنولوجيا المبتكرة لاكتشاف مسارات جديدة نضع من خلالها مخططاً لمستقبل جديد وواعد لصناعة الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، وتعزيز دور إدارة التخطيط التنفيذي كنموذج للتميز المؤسسي في الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم قطاع صناعة الإعلانات الخارجية، والدور الهام والمؤثر في تشكيل الواجهة العمرانية والحضارية والجمالية للإمارة وكعامل أساسي على إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة بما يضمن ما ورد في خطة دبي 2021 والخطة الاستراتيجية لبلدية دبي 2016-2021.

وأضاف المحمد أن المنصة الإلكترونية الموحدة تتماشى بشكل أساسي مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وتنفيذاً لهدف حكومة خالية تماماً من الورق بحلول عام 2021 تم تصميم جميع الخدمات المقدمة عبر النظام دون أن يصدر أو يطلب أي وثائق أو مستندات ورقية.

تكامل

من جانبه قال المهندس عاصم القاسم، مدير إدارة التخطيط التنفيذي بالإنابة - قطاع الهندسة والتخطيط، لتعزيز الاستفادة أجرينا التكامل بين المنصة الإلكترونية الموحدة الجديدة ونظام البيانات الجيومكانية وجميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية المختصة المانحة للتصاريح في إمارة دبي، بحيث يتمكن متخذو القرار والموظفون والمتعاملون من الوصول إلى البيانات من مصدر واحد بسهولة وسرعة وباستخدام أحدث التقنيات.

وتابع: بعد استكمال الاختبارات الضرورية على المنصة الجديدة، أصبحت متاحة للمتعاملين، مؤكدة أن عملية تدشين المنصة تتسم بديناميكية عالية تضمن أن خدمة تصاريح اللوحات الإعلانية بأحدث إصداراتها متاحة لجميع المعنيين باستخدامها لضمان وجود آلية متكاملة لإدارة وترخيص وتنظيم صناعة الإعلان الخارجي في إمارة دبي.

تنسيق

من جانبها قالت المهندسة زكية كرم، مدير قسم الإعلان في إدارة التخطيط التنفيذي: تم تنفيذ المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة المانحة لتصاريح الإعلانات الخارجية في الإمارة، حيث تعمل المنصة على التسهيل على المتعاملين في الحصول على تصاريح الإعلانات الخارجية في أنحاء إمارة دبي عبر موقع إلكتروني واحد يشمل جميع أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية التي يتم تصريحها من الجهات الحكومية المختصة المانحة للتصاريح، وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي حيث يقوم النظام بتحويل الطلب بشكل تلقائي للجهة مقدمة الخدمة، وذلك عن طريق قراءات يقوم بها النظام تتعلق بجغرافية الموقع أو أنواع الإعلانات حسب صلاحيات كل جهة، وهي: بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، تراخيص، وسلطة دبي للتطوير، وسلطة مدينة دبي الملاحية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات الخارجية في إمارة دبي.

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