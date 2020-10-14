سعيد الطاير: ملتزمون بتعزيز مكانة الإمارات في التكنولوجيا الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المملوك بالكامل من قبل الهيئة بتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقطب عالمي في مجال التكنولوجيا الرقمية، عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتوفير أحدث المراكز والحلول المتطورة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الطاير، وفداً رفيع المستوى من دائرة المالية في حكومة دبي ترأسه عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، وذلك في مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المملوك بالكامل من قبل الهيئة.

وأضاف معاليه: عززت إمارة دبي مكانتها بوصفها إحدى الجهات السبّاقة في استشراف المستقبل وفي مقدمة المدن التي تستشرف وتصنع المستقبل في إطار الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

من جهته، أشاد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح بشركة مورو ودورها الاستراتيجي في تعزيز منظومة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وقال آل صالح: من شأن «مورو» أن تُحدث تحوّلاً ملموساً في المشهد الرقمي في دولة الإمارات؛ فالشركة بحلولها التقنية المبتكرة سوف تشكّل العمود الفقري الذي يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. ونهنئ كوادر مورو على تطبيق هذه التقنيات المتقدمة لدعم الفعالية التشغيلية لمختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة. وبصفتنا الذراع المالية لحكومة دبي، فقد ركزنا دائماً على المساهمة الاستراتيجية في نجاح الإمارة وتبوئها أعلى المراتب على كافة الصعد.

استشراف

هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى عرض الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها شركة «مورو».

ومن خلال تركيزها على استشراف المستقبل، تخلق «مورو» نظاماً متكاملاً للابتكار، والمدفوعة بحلول تقنية متقدمة، بدءاً من الحوسبة إلى الشبكات وقواعد البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. وتم تصميم كل من هذه الحلول المتقدمة لمساعدة المؤسسات على تعزيز رحلة التحول الرقمي.

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