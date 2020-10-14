«مخاوي شما للفزعة»..مهام جليلة في خدمة المجتمع

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

آمنوا بأن لا شيء يعادل نجدة المحتاج والمكروب مهما كان الثمن، فانخرطوا مبكراً في طريق التطوع كالعديد من شباب الإمارات، الذين يهبون لنجدة الملهوف، فهم على استعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمات، فتجدهم عند هطول الأمطار وجريان الأودية يفزعون لمن يطلب الخدمة أو لمن ألمت به ضائقة فيذللونها ويقدمون الدعم والعون، إنهم شباب فريق (مخاوي شما للفزعة)، والذي يقدم أفضل الخدمات وأنبلها، بما يلبي نداء أي شخص من أفراد المجتمع، وذلك من خلال 5 مركبات تم تزويدها بأفضل المعدات والأجهزة الحديثة التي تعين فريق العمل على أداء مهامه، كما أن المهام الجليلة التي يقومون لها لا تقتصر على الإنسان، وإنما إنقاذ الحيوانات العالقة بسبب تراكم المياه في العزب أو خلافه.

نافذة

يقول سالم سعيد الطنيجي القائم على دور خدمة فريق (مخاوي شما للفزعة) ببلدية الذيد، إن المبادرة أطلقتها بلدية الذيد لتشكل نافذة يتم من خلالها تقديم الدعم والمساعدة لسكان المنطقة، بما يحقق الاستراتيجية التي تتبناها من أجل تحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا للمتعاملين ومشاركة الجمهور في الأحداث والمناسبات المختلفة، مبيناً أن الفريق استقبل منذ انطلاق المبادرة العام الماضي 148 بلاغاً مختلفة الأنواع، فتم التعامل معها، ومنها 87 بلاغاً لمركبات عالقة في الرمال و12 خدمة مساعدة تبديل الإطار و17 خدمة تزويد مركبة بالوقود، إضافة إلى أكثر من 32 خدمة من خدمات تعديل الطرق بسبب تراكم الأمطار وسحب المياه من الطرقات والساحات العامة، وقبل جائحة كورونا كان الفريق يقوم بتسوية الأرض لتركيب خيم الأفراح والأتراح، إضافة إلى خدمات كبار المواطنين وتسجيل الناخبين في استشاري الشارقة.

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