«طرق دبي» تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات النقل اليابانية

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع كيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسات النقل في اليابانية.

واستعرض الجانبان المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد (19)، ومدى تأثير الأزمة في قطاع المواصلات العامة، وآلية التعامل مع الفيروس في وسائل النقل العام والخاص والمشترك لضمان حماية الركاب والموظفين، واستعرض الجانبان الإجراءات المتخذة في هذا المجال في كلا البلدين، كما ناقشا تداعيات تأثير كوفيد (19) في التوجهات المستقبلية وخيارات التنقل في المستقبل، ومنها زيادة نسبة الرحلات باستخدام وسائل النقل المرنة وبحسب احتياجات المتعامل Personalized mobility.

كما بحثا التعاون المشترك في مجالات التنقل ذاتي القيادة، والتجارب التي تجريها الهيئة على عدد من الوسائل مثل التاكسي الجوي ذاتي القيادة، والمركبات ذاتية القيادة، ووحدات التنقل الذكية.

وأشاد الطاير بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات اليابانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

من جانبه، أعرب ناكاجيما عن سروره بمشاركة المؤسسات والشركات اليابانية في مشاريع وأنظمة النقل التي تنفذها الهيئة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الجانبين.

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