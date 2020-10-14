مراكز توزيع المواد الغذائية توفر خدمات لـ55 ألف أسرة بالعين

المصدر: العين - وام

تستمر مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لبلدية مدينة العين في تقديم خدماتها إلى أكثر من 55 ألف أسرة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة في جميع مراكزها ومنافذ البيع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على إسعاد المواطنين عبر توفير خيارات متعددة من السلع الغذائية المدعمة التي يحتاجونها، وبالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الراهنة.

وتوفر بلدية العين خدماتها عبر 36 مركزاً ومنفذاً في مختلف مناطق مدينة العين خلال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً في المركز الرئيسي، ومن الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة 2 مساءً في المراكز الأخرى، ولمدة 12 ساعة في منافذ جمعية العين التعاونية يومياً، وذلك حرصاً من البلدية على وصول خدماتها لأكبر عدد من المتعاملين لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة عبر الحضور إلى مراكز التسليم أو الطلب عن طريق المنصة الذكية والموقع الإلكتروني.

وقال عبدالله الظاهري مدير مراكز توزيع المواد الغذائية.. إن البلدية توفر عبر مراكزها ومنافذ البيع 238 سلعة غذائية تحتوي على أهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة وغيرها الكثير، وبناءً على رغبة شريحة كبيرة من المواطنين أضافت البلدية 33 سلعة غذائية عضوية اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي في المركز الرئيسي لمركز توزيع المواد الغذائية، وذلك لتعزيز المواد الغذائية التي تساهم في رفع الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وأوضح أن البلدية توفر خدمة توصيل السلع الغذائية إلى المنازل في جميع مناطق مدينة العين خلال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً إلى 6 مساءً، وبرسوم تبلغ 35 درهماً تضاف على القيمة الإجمالية للفاتورة، وتكون هذه الخدمة مجانية لأصحاب الهمم بهدف حصولهم على المواد الغذائية المدعمة دون عناء الوصول إلى مراكز التسليم، وبلغ عدد طلبات التوصيل 10377 طلباً استفادت منها 3937 أسرة.

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