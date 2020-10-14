حصر تغطية بطاقات «ثقة» بمستشفيات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج التأمين الصحي «ثقة» تعديلات على التغطية التأمينية لجميع مشتركي «ثقة» انحصرت بموجبها تغطية الخدمات الطبية لهم في الحدود الجغرافية لإمارة أبوظبي. ووفقاً للتعديلات ستتم تغطية خدمات الطوارئ خارج إمارة أبوظبي في القطاع الخاص من خلال التعويض «إلى حين استقرار الحالة الصحية للمريض»، وبعد ذلك يتم نقل المشتركين إلى مستشفى داخل الشبكة الطبية الجديدة. وتتولى الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان مراجعة وتعديل الأوضاع للمرضى الذين يتلقون العلاج حالياً لفترة تستمر حتى 13 يناير 2021، فيما تستمر التغطية في المستشفيات التابعة لمبادرات رئيس الدولة.

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