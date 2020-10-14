سفيرنا يحضر اجتماع وزيرة خارجية موزمبيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية

المصدر: (مابوتو - وام)

حضر خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، الاجتماع الدوري لفرونكا ناتانييل ماكامو، وزيرة الخارجية والتعاون في موزمبيق، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمجموعة الأفريقية والشرق الأوسط المعتمدين لديها.

وأطلعت ماكامو خلال اللقاء رؤساء البعثات التمثيلية على آخر التطورات التي تخص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادها، ولاسيما التوتر الأمني في شمال ووسط موزمبيق، وكذلك الجهود التي تبذلها بلادها لمكافحة وباء (كوفيد 19)، وتقدمت بالشكر للدول الصديقة على المساعدات المقدمة إلى موزمبيق من مستلزمات طبية لمواجهة الوباء، وكذلك الدعم المادي والمعنوي للتخفيف من آثار كارثة إعصاري «إيداي وكينث»، التي تضررت منها موزمبيق في العام الماضي.

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