الإمارات تترأس اجتماع نواب المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ترأست دولة الإمارات ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا الاجتماع الخامس للنواب والمساعدين من المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث مثل الدولة في هذا الاجتماع كل من المستشار محمد عبد الرحمن الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا رئيس وفد الدولة، ورافقه كل من المستشار أحمد عبد الله الملا القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور المهمة على جدول أعماله، من بينها آلية عمل لجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، وورقة عمل بعنوان (الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والجزائية).

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