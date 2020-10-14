«بيت الخير» تطلق مبادرة درهم خيري لكل وجبة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمعية بيت الخير مبادرة درهم خيري لكل وجبة، دعماً لمشروع «الطعام للجميع» وهو مشروع إنساني، يهدف لتقديم وجبات طعام غنية بالمواد الغذائية، ليتم توزيعها كصدقة، لدعم فئة العمال المقيمين في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة للتوسع في مشروع «الطعام للجميع»، بحيث تقدم المطاعم والمطابخ درهماً لدعم المشروع عن كل وجبة تبيعها، وتمت طباعة كوبونات تعلن عن هذا التبرع للزبون، كتب عليها: «مع هذه الوجبة التي وصلت إليك، تم التبرع بدرهم واحد لصالح مشروع جمعية بيت الخير (الطعام للجميع) من قبل المحل».

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