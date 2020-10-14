تكريم مواطن في رأس الخيمة لجهوده المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به شريحة من أفراد المجتمع في التعاون مع الجهود الشرطية الرامية لتعزيز الأمن والأمان وخدمة الصالح العام.

وأضاف خلال التكريم الذي حضره العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة للمواطن خلفان حسن النقبي الذي ساهم في توعية المواطنين والأهالي بمناطق جريان الأودية في منطقة الفحلين خلال موسم تساقط الأمطار وحثهم على تلافيها حفاظاً على سلامتهم: «إن تعاون أفراد المجتمع مع الجهود الشرطية يعكس حالة من الثقافة المجتمعية العالية والحس الأمني الكبير الذي يتميز به مواطنو الدولة والمقيمون على أرضها».

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة: «أن مثل هذه الجهود تمهد الطريق لنشر ثقافة التعاون المجتمعي بين كافة الفئات المجتمعية بما يدفع باتجاه تحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز السلامة والحماية المدنية، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين من أفراد المجتمع يعتبر نهج القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تحرص كل الحرص على مد جسور التعاون مع الجمهور والوصول لأعلى المستويات الممكنة من الخدمة المتميزة والرضا المجتمعي فضلاً عن كونه يسهم في تشجيع بقية أفراد المجتمع على تعزيز تعاونهم مع الجهات الشرطية والحكومية على وجه العموم».

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