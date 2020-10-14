عبد الله المري: الموارد البشرية في شرطة دبي تدعم الإدارات بالكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للموارد البشرية في تنمية قدرات كادر شرطة دبي ودعم الإدارات بالكفاءات الوطنية، وذلك عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية ترفع مستوى الأداء وكفاءة العنصر البشري، إلى جانب استحداث الأفكار الإدارية في المجالات الفنية والتدريبية والتقنية والوظيفية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي ويواكب التوجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، للإدارة العامة للموارد البشرية، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العقيد راشد ناصر، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز شرطة دبي.

ووجه معالي الفريق المري الإدارة العامة للموارد البشرية بإعداد خطط تتماشى مع التوجهات الحكومية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتطبيق أفضل الممارسات في إسعاد الجمهور الداخلي وتوفير بيئة وظيفية مُحفزة، ورفع مستوى كفاءة الكوادر الشرطية من خلال إلحاقهم بدورات تأهيلية وتطويرية مستمرة.

مؤشرات التنافسية

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول النتائج التي حققتها الإدارة العامة للموارد البشرية في السعادة الوظيفية، إلى جانب الاطلاع على نتائج مؤشرات التنافسية لشرطة دبي مقارنة بعدد من الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، وعلى نتائج تطبيق الميزانية المُعتمدة، وأثر تطبيق المبادرات اللاورقية على مستوى القيادة العامة، والتي تتماشى مع التوجهات الحكومية في «حكومة بلا أوراق» لعام 2021.

خدمة «كيوسك»

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة «كيوسك»، والهادف إلى تحقيق «صفر» في أعداد الموظفين المراجعين للإدارة العامة للموارد البشرية ولكافة أقسامها مع نهاية عام 2021، وذلك عبر تحويل كافة خدماتها البالغة 97 خدمة إلى ذكية بالكامل إلى جانب توفير تلك الخدمات عبر التطبيق الهاتفي لشرطة دبي.

برنامج البعثات

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول نظام الاستقطاب الأكاديمي ونظام المكافئات للمتعاونين مع شرطة دبي، إلى جانب الاطلاع على نتائج برنامج البعثات الخارجية الإلكتروني لطلبة شرطة دبي المبتعثين للدراسة في الخارج، والذي تشرف عليه الإدارة العامة للموارد البشرية.

برنامج كفو

واطلع معالي القائد العام على النتائج التي حققها برنامج «كفو»، وهو عبارة عن برنامج يعمل على تحديد الإنجازات الوظيفية للموظف وفق نظام نقاط يؤهله للحصول على مكافآت، سواء مالية أو إجازات إدارية أو ترقيات، حيث تم الانتهاء من إعداد البرنامج بالكامل وتوفيره عبر منصة تحفيزية ذكية لموظفي القوة.

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