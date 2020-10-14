إطلاق مجموعة الإمارات لدعم الخلايا الجذعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت جمعية الإمارات للأمراض الجينية، أمس، مجموعة الإمارات لدعم الخلايا الجذعية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالخلايا الجذعية الذي يصادف اليوم، 14 أكتوبر من كل عام، وذلك

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس الجمعية.

وقالت الدكتورة مريم مطر، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «تتماشى جهودنا لإنشاء مجموعات دعم المرضى مع رؤية دولة الإمارات للرعاية الصحية، ويعد تشكيل مجموعة الإمارات لدعم الخلايا الجذعية الجديدة جزءاً من التزام الجمعية ببناء واستدامة المشاريع التي تركز على المجتمع».

وأضافت: «خلال السنوات الـ 16 الماضية قمنا بتأسيس مجموعات لدعم مرضى متلازمة داون وسرطان الثدي والأمراض النادرة ومرض الزهايمر، حيث نمت العديد من هذه المجموعات حتى أصبحت جمعيات مستقلة».

وتضم مجموعة الإمارات لدعم الخلايا الجذعية نخبة من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال حيث تترأسها شيخة المزروعي المتخصصة في زراعة الكبد باستخدام الخلايا الجذعية في جامعة «كينجز كوليدج لندن» بالمملكة المتحدة وتضم في عضويتها نخبة من المتخصصين من أبرزهم الدكتور يندري فينتورا، مدير عام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والدكتور صقر المعلا نائب مدير عام مستشفى القاسمي، والدكتور جوزيف مدير عام مركز تخزين الخلايا الجذعية بايو ساينس، والدكتور عامر خان باحث متخصص في الخلايا الجذعية في جامعة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز