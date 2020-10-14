«اقتصادية دبي» تخالف 11 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أول من أمس خلال سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية 11 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19». وأشارت اقتصادية دبي إلى أن من بين المنشآت التي تم مخالفتها صالتين لرياضة كمال الأجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في حين توزعت أنشطة المنشآت المخالفة الأخرى لتشمل قطاع تجزئة، الشحن، تركيب أنظمة التكييف، تجارة عامة، مجمع استهلاكي، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة الأجهزة والمعدات الأمنية، ومحال صرافة لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الجسدي.

تنبيه

من جهة أخرى، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ منشأتين أخريين، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 685 محلاً.

وأشارت إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، داعية مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

تفتيش

إلى ذلك، نفذ مفتشو بلدية دبي 2389 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أول من أمس، وتم مخالفة 8 مؤسسات وتوجيه 55 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولم تسجل أي حالة إغلاق، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97%، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2326 مؤسسة.

وتحرص بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. ويقوم مفتشو البلدية بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات.

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