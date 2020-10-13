«أشغال الشارقة» تكرّم فرق عملها والمساهمين في بناء مجمع القرآن

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا بإنجاز مبنى مجمع القرآن الكريم، وذلك خلال الحفل الذي نظمته في مسرح المجمع الرئيس وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية.

وتضمن الحفل الذي حضره المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة والدكتور شيرزاد عبد الرحمن، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، عرضاً فيلمياً تسجيلياً مفصلاً عن مشروع مجمع القرآن الكريم.

وثمّن السويدي جهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الداعمة، للمشروع، وقال: «إن حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للمشروع من الجهات الحكومية والشركات المفنذة للمشروع، يأتي تقديراً لجهودهم المؤثرة والفاعلة في إنجاح المشروع، الذي يسهم بتعزيز جهود الدائرة في تقديم مشاريع عمرانية متميزة، وإننا على ثقة بأن الشراكة وتكامل الأدوار هما الطريق إلى ذلك التميز والريادة».

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية الدائرة الخاصة بتقدير الإنجازات المثمرة، والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية، ونصبو أن يسهم هذا التكريم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وتحفيز الموظفين والعاملين لتبني الأفكار البناءة واتباع نهج العمل المثمر التي تصب في التطوير. مما يمهد الطريق إلى التميز في العمل.

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