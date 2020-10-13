مدير عام "الطوارئ والأزمات" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: وام

تلقى عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد-19"، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن تقديم لقاح "كوفيد 19" لخط الدفاع الأول.

وقال، في تصريح له بهذه المناسبة، إن القيادة الرشيدة تضع ضمن أهم أولوياتها توفير أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين في خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأضاف أنه ترجمة لتلك الرؤية تم توفير هذا اللقاح الآمن والفعال الذي سيسهم في الحفاظ على الأرواح وحمايتها.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح " كوفيد-19" لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

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