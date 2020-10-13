إيقاف التعامل بعقود الإيجار الورقية في الشارقة واستبدالها برقمية

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف التعامل بوثائق عقود الإيجار الورقية بمختلف أنواعها واستبدالها بوثائق رقمية عبر موقعها الإلكتروني بحيث لم يعد هناك حاجة لشراء أية عقود ورقية من مختلف منافذ البيع المختلفة وباتت العملية سهلة وميّسرة من خلال الحصول على العقد من الموقع الإلكتروني للبلدية ثم استكمال إجراءات التصديق.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة:«أن إيقاف التعامل بالعقود الورقية يأتي ضمن خطط وأهداف البلدية في التحول الرقمي لكافة خدماتها ضمن مشروعها الرقمي «سابق» والتسهيل على المتعاملين واختصار الوقت والجهد بما يضمن تقديم خدمات بأعلى المستويات وتحقيق أعلى معدلات الرضا عنها وإنجاز أكبر عدد من المعاملات خلال وقت قياسي».

تيسير

ومن جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أنه يمكن للمتعامل تحميل عقد الإيجار من الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة ثم استكمال الإجراءات اللازمة للتجديد أو التصديق بشكل إلكتروني أو من خلال مراكز «تسهيل» و«إنجازات» أو من خلال إدارة التنظيم الإيجاري بمختلف فروعها.

وبدوره لفت حامد القائد مدير إدارة التنظيم الإيجاري إلى أن تصديق العقود السكنية والتجارية يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم على موقع البلدية الإلكتروني ثم الدخول إليه والضغط على خيار «الخدمات الإلكترونية والذكية» ثم اختيار «خدمات إدارة التنظيم الإيجاري» ثم القيام بإدخال اسم المتعامل وكلمة المرور التي تم إدخالها منذ البداية عندما أنشأ الحساب واختيار الخدمة المراد الاستفادة منها.

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