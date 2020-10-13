"الملكية الفكرية" تمنح المواطنين في القطاع الخاص دبلوم خبير مجاناً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية ان الجمعية تنوي تخصيص عدد من الأماكن في الدورات التي تقدمها الجمعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مجاناً وفقا لعدة شروط، بالإضافة الى دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد والحصول على شهادة معتمدة بالإضافة الى القيد في جدول خبراء محاكم دبي بعد استيفاء شروط القيد.

وقال اللواء العبيدلي لـ "البيان" ان فكرة المبادرة جاءت تماشيا مع إطلاق مبادرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوية «فزعة لرواد الأعمال والقطاع الخاص»، وذلك بمنح بطاقة فزعة الفضية مجاناً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال، للاستفادة من المزايا التي تقدمها «فزعة» لهم بهدف تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تهدف الجمعية تخريج جيل من الشباب المواطنين ليكونوا رواد وسفراء للملكية في الامارات وخارجها.

واشار اللواء العبيدلي الى انه سيتم مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على كشوفات المواطنين العاملين في القطاع الخاص واكثر الشركات التزاما بالتوطين لتشجيعهم على زيادة نسبة المواطنين، منوها الى ان الية الاختيار على المواطنين للحصول على الدورات وشهادة دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد تخضع لعدة شروط منها سيتم الاعلان عنها قريبا، منوها الى ان الحصول على الشهادة المعتمدة كخبير يفتح المجال امام الخريجين في ايجاد فرص عمل او تحسين الدرجة الوظيفية اضافة الى متابعة اخر المستجدات العالمية فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

وأكد اللواء العبيدلي ان الجمعية حققت انجازات محلية واقليمية وعالمية وانه من واقع مسئوليتها تجاه المجتمع تعمل على إطلاق المبادرات والحملات التوعوية بوسائل مختلفة وذلك بهدف خلق جيل واعي على دراية بحقوق الملكية الفكرية.

من ناحية اخرى أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي إطلاق دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد الدفعة الرابعة عن بعد للمرة الاولى، والذي سينطلق في 18 من شهر اكتوبر الجاري، ويتضمن اساسيات خبير ملكية فكرية والاتفاقيات الدولية ودبلوم خبير براءات الاختراع والاسرار التجارية، وخبير علامات تجارية ومنافسة غير مشروعة ودبلوم خبير حق المؤلف والحقوق المجاورة.

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