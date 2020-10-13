«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 9 محامين وتجدد لـ 18 مندوباً

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر سبتمبر على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 9 محامين مواطنين، إلى جانب تجديد قيد 19 محامياً.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر سبتمبر، على شكويين ضد محامين، واتخذت بشأنهما القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلبات تجديد قيد 18 مندوباً بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، ونقل قيد مندوبين.

وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من: القاضي عبد الكريم محمد فرعون محكمة النقض، والقاضي بوشعيب هجامي محكمة استئناف العين، والمستشار محمد ضويهر الكثيري النيابة العامة، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.

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