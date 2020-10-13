تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، بعض الإحصاءات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، وفي الفترة ما بين 7-13 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 سببت آثاراً نفسية واجتماعية على مستوى العالم، وخلقت وضعا نفسيا جديدًا للأفراد في المجتمع بسبب قواعد التباعد الجسدي والعزل المنزلي.

وشدد الدكتور عمر الحمادي على ضرورة حماية الفئات التي تعاني أمراضًا نفسية كالاكتئاب والأرق حتى لا تزداد آثارها مع الجائحة، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمن.

وبين أن الدراسات تشير إلى أن الصحة النفسية السيئة على المدى الطويل لا تجعلنا عرضة للفيروسات والأمراض فقط، بل قد تقلل إنتاج أجسادنا لأجسام المناعة حتى عند أخذ التطعيم ضد هذه الأمراض.

وأوضح الدكتور عمر الحمادي أنه تم إجراء 793,642 فحصا على مستوى الدولة، وذلك بزيادة 9% عن نفس الفترة من الأسبوع الماضي، وقد كشفت هذه الفحوصات عن زيادة بنسبة 1% في الحالات المؤكدة، ليبلغ عدد الحالات 7,814 حالة.

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