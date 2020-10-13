توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً على مناطق متفرقة، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصة غرباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر.

والموج في الخليج العربي متوسط قد يضطرب أحياناً خلال السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:14، والمد الثاني عند 01:23، والجزر الأول عند الساعة 04:17، والجزر الثاني عند الساعة 43:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 19:49، والمد الثاني عند الساعة 08:14، والجزر الأول عند الساعة 13:55، والجزر الثاني عند الساعة 01:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 27 70 30

دبي 35 28 70 30

الشارقة 37 26 60 25

عجمان 35 26 70 30

أم القيوين 35 24 75 30

رأس الخيمة 37 23 75 30

الفجيرة 35 27 65 30

العين 38 25 70 20

ليوا 37 23 70 20

الرويس 35 27 70 25

السلع 35 28 75 30

دلما 36 29 75 30

طنب الكبرى 35 28 80 45

طنب الصغرى 35 28 80 45

أبو موسى 35 28 80 45.

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