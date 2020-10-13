"فخر الوطن" يعقد شراكات لدعم العاملين والمتطوعين في خط الدفاع الأول

المصدر: وام

أعلن مكتب فخر الوطن عن بدء العمل مع عدد من الهيئات والشركات الرائدة في الإمارات وتوقيع شراكات جديدة تهدف إلى تقديم مجموعة من المبادرات لدعم العاملين والمتطوعين في خط الدفاع الأول الذين يقدمون جهوداً استثنائية وضربوا مثالاً يُحتذى في التضحية لضمان سلامة مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد -19.

وستقوم كل من شركة الدار العقارية، ومجموعة الاتحاد للطيران، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بإطلاق مبادرات تهدف لدعم وتقدير جهود أبطال الخطوط الأمامية، والتي اعتمدها مكتب فخر الوطن بوصفها تعكس رؤية وقيم المكتب ومساعيه للاستجابة لتطلّعات الأبطال وعائلاتهم في جميع أنحاء الإمارات.

وستبدأ هذه الجهات خلال الأسابيع القليلة القادمة بطرح برامج الدعم الخاصة بأبطال الخطوط الأمامية، التي تشمل خصومات لهم ولأسرهم على رحلات الطيران والدخول المجاني لمجموعة من المرافق الثقافية والترفيهية في أبوظبي، بالإضافة إلى برامج الدعم الخاص والمالي ضمن المشاريع الإسكانية لشركة الدار العقارية.

وستعمل هذه الجهات على تنظيم أنشطة لتقدير مساهمات وتضحيات هؤلاء الأبطال والتأكيد على المكانة الخاصة التي يحتلونها في مجتمع الإمارات.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن.. " نقف جميعاً خلف أبطالنا في الخطوط الأمامية، ونوحد جهودنا لتقديم الدعم الذي يستحقونه تقديراً لما أظهروه من التزام وما قدّموه من تضحيات خلال هذه الأوقات الاستثنائية، ويُسعدنا أن نرى المزيد من الشراكات مع مكتب فخر الوطن التي تعكس المعنى الحقيقي لقيم دولة الإمارات".

ومن المقرر أن يوقع معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان مذكرات تفاهم مع كل من معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وسعادة محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.

من جانبه، أكد معالي محمد خليفة المبارك ضرورة التعاون لدعم أبطال خط الدفاع الأول.. وقال " تصدّرت دولة الإمارات قائمة أكثر الدول فاعلية في التصدي للجائحة طبقاً لما أورده تقرير مؤشر الاستجابة العالمية للأمراض المعدية GRID Index

وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها أبطالنا في الخطوط الأمامية والإجراءات السريعة والحاسمة الذي اتخذتها قيادتنا الرشيدة لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. علينا جميعا أن نتشارك المسؤولية وأن ندعم هذا البرنامج الوطني بكل طريقة ممكنة لضمان حصول هؤلاء الأبطال على كل الدعم الذي يحتاجونه وإعانتهم قدر الإمكان على مواصلة هذا العمل النبيل".

من جانبه قال سعادة محمد مبارك بن فاضل المزروعي " في هذه الأوقات الصعبة، علينا ألا ننسى المساهمات المُشرّفة لخط دفاعنا الأول الذين كانوا ولا يزالون مثالاً في التفاني والالتزام والمثابرة.، ويسّرنا العمل والتعاون مع مكتب فخر الوطن للمساهمة في دعمهم وتشجيعهم. نأمل أن نوفّق بردّ شيئ من جميل أبطالنا في الخطوط الأمامية، خاصة وأن جميع العاملين في الاتحاد متلهفون للمساهمة في هذه المبادرة الوطنية الهامة".

يُشار إلى أن مكتب فخر الوطن تأسس في يوليو 2020 بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

ويهدف المكتب لتقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات. ويعمل على الاستماع وفهم التحديات والظروف الخاصة التي تواجه أبطال الخطوط الأمامية، وتقديم الحلول والاستجابة لها في المرحلة الحالية وعلى المدى البعيد، بالإضافة إلى إبراز التقدير الواجب وتكريم جميع الأبطال ممن يضحون ويعرضون أنفسهم للخطر لحماية مجتمع دولة الإمارات.

ويعمل "فخر الوطن" على دعم العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك القطاعات الطبية وغير الطبية والتي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، إضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

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