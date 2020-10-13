بالفيديو.. شاهد الكوارث التي يتعامل معها أفراد شرطة دبي على مدار الساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شرطة دبي اليوم الثلاثاء في حسابها الرسمي على تويتر، فيديو تشويقياً يظهر تعامل أفراد الشرطة مع الطوارئ والكوارث باحترافية عالية، تظهر مدى براعتهم في التصدي لمثل هذه الأحداث الطارئة.

وقالت شرطة دبي في تغريديتها: "تخطيط مستمر، استعداد تام للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة، وعلى مدار 24 ساعة. أفراد مسلحين بالعلم والخبرة لا يعرفون المستحيل، يقتحمون مواقع خطرة، ويواجهون مواقف بالغة الصعوبة، لا يقدم عليها إلا أبطال وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل الوطن وخدمته".

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