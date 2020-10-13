الشامسي: الإمارات نموذج عالمي فاعل في التعامل مع جائحة " كوفيد - 19"

المصدر: وام

أكد سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات وعلى مدى 9 أشهر من جائحة " كوفيد- 19" أصبحت نموذجاً عالميا فاعلا في التعامل مع الجائحة بفضل الحوكمة السليمة ومنهجية الاستشراف والاستباقية في إدارتها.

وقال الشامسي - في كلمة له بمناسبة " اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث " - إنه على الرغم من جائحة " كوفيد - 19 " التي عصفت بدول العالم، فإن دولة الإمارات أثبتت احترافية في تعاملها مع هذا الخطر الداهم من خلال استراتيجية واضحة ومعايير عالمية ما جعلها تدير الأزمة وتصل إلى العديد من المنجزات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة .

وأضاف : " في اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، نفتخر بأن نكون في مصاف دول العالم المتقدمة في كيفية إدارتها للأزمات، وأن تصبح دولة الإمارات نموذجاً رائداً ومنجزاتها يشهد بها الجميع على المستويين الإقليمي والعالمي" .. وأكد : " أننا سباقون في صنع القرارات بفضل استراتيجيتنا الواضحة ومرتكزاتها المعتمدة على التواصل والتناسق من دون وجود مكان للمنابذة أو المنافرة ".

ووجه التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقق من إنجازات وإلى مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومكوناته على النجاح، وتخطي الصعاب بكل مرونة وكفاءة.

وأشار الشامسي إلى أن دول العالم شهدت في نهاية عام 2019، تحديا كبيرا واختبارا حقيقيا بسبب جائحة " كوفيد - 19" التي وضعت الحكومات على المحك .. وتساءل الجميع، من سيتجاوز هذه المحنة؟ .

وقال إنه : " ورغم تلك العاصفة التي مرت بها دول العالم، فإن دولة الإمارات أثبتت احترافية في تعاملها مع هذه الجائحة حيث دعمت وساندت وشدت بعضد جميع الأجهزة والجهات الحكومية وغير الحكومية، ليبرز المجهود الوطني المثمر في إدارة الجائحة بفاعلية، وخلق طريق يؤدي إلى بر الأمان لينعم مجتمع دولة الإمارات باستقرار وسلام".

ونوه إلى أن قيادتنا الرشيدة وجهت بوضع أهداف واضحة وأولويات مدروسة سعياً لكبح جماح المخاطر وتداعياتها ، ولم يقتصر الدور على الحكومة وأجهزتها فقط، بل كان مجتمع دولة الإمارات ولا يزال واعياً بكيفية التعامل مع الأزمة، وذلك بفضل التوعية المستمرة والدائمة والخطوات الاستباقية.

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