النساء أكثر عرضة بـ 3 أضعاف للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف الدكتور وليد الشحي اختصاصي أمراض المفاصل والروماتيزم، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل والذي صادف أمس - 12 أكتوبر كل عام - إن النساء أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال، لافتاً إلى أن العوامل التي تلعب دورًا في ذلك منها العوامل الوراثية، وصغر السن، والوزن، والضغوط النفسية والعاطفية، والنظام الغذائي غير الصحي، والعديد من العوامل الأخرى، وبالتالي لا يمكن الجزم قطعًا أي الجنسين عرضة للإصابة بالمرض أكثر.

وبين أنه يتم تشخيص واحد من كل 5 أشخاص بأحد أنماط التهاب المفاصل، بينما يتأثر أكثر من 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض، ومن المتوقع في السنوات العشر المقبلة أو نحوها أن يتم تصنيف التهاب المفاصل بأنه السبب الرابع الأكثر شيوعًا للعجز البدني.

وأوضح أن دراسة أجريت على عدد من المرضى أظهرت أن آلام أسفل الظهر والتهاب مفاصل الركبة هما أكثر أمراض العضلات والعظام شيوعًا، فقد بلغت نسبة هذه الأعراض 33 ٪ و26 ٪ على التوالي وهو ما يؤدي إلى فقدان الإنتاجية في المنزل والعمل وإلى المزيد من الإجازات المرضية إذا لم يشرف الطبيب المناسب أي أخصائي أمراض الروماتيزم، على العلاج.

وردًا على سؤال حول إذا كانت آلام المفاصل تصيب الأطفال وتؤثر عليهم قال: بالتأكيد يُطلق على التهاب المفاصل عند الأطفال الالتهاب المفصلي اليفعي، أما النوع الأكثر شيوعًا لدى الأطفال فهو التهاب المفاصل مجهول السبب، والمعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل بضرر جسدي دائم لمفاصل الأطفال، مما يجعل من الصعب على الطفل القيام بالأنشطة اليومية البسيطة مثل المشي أو ارتداء الملابس، كما يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة والعجر البدني، ولهذا السبب فإن التشخيص المبكر والوعي مهمان للغاية.

وحول أحدث علاجات التهاب المفاصل المتوفرة حاليًا قال الدكتور وليد الشحي: لا يوجد علاج دائم لالتهاب المفاصل، ولكن هناك علاجات متاحة تساعد على تخفيف الأعراض ووقف تلف المفاصل وتعزيز صحة المريض، لافتًا إلى أن العلوم الطبية والأبحاث حققت إنجازات كبيرة في مساعدة الباحثين على تحسين العلاجات الحالية وتطوير أساليب علاجية جديدة للتحكم في التهاب المفاصل، وبفضل الأدوية الجديدة أصبح لدى الأطفال الآن المزيد من الخيارات للعلاج والتحكم بالمرض وأعراضه وذلك على أقراص علاجية أو أدوية قابلة للحقن تتميز بخلوها من الكورتيزون.

بدورها قالت الدكتورة هيميرا بادشا، عضو مؤسس في مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل ان مرضى التهاب المفاصل غالبًا ما يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وهم عادة أكثر عرضة لتفاقم أعراض فيروس «كورونا».

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