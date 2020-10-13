أول عملية من نوعها لطفل مصاب بمتلازمة داون في مستشفى لطيفة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف الدكتور مأمون المرزوقي استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة للنساء والولادة، عن إجراء أول عملية من نوعها على مستوى دبي والمناطق الشمالية لطفل مواطن يبلغ من العمر 4 شهور ونصف مصاب بمتلازمة داون يطلق عليها «رتق المريء»، وهي عبارة عن تشوه خلقي تمثل في انسداد تام للجزء العلوي والسفلي تم اكتشافه بعد الولادة مباشرة مما اضطر الأطباء لوضع أنبوب للطفل لتمكينه من شرب الحليب.

وقال الدكتور المرزوقي: إن المستشفى يشهد 5 - 6 حالات سنوياً يكون فيها الجزء السفلي متصلاً بالقصبة الهوائية ولكن في حالة الطفل لم يكن متصلاً مما اضطرنا بعد إكمال 4 شهور ونصف إلى إجراء عملية له بالمنظار تم خلالها وصل الجزء العلوي بالسفلي، وتكللت بفضل الله بالنجاح وعاد الطفل لممارسة حياته الطبيعية ويشرب الحليب من الفم عوضاً عن الأنبوب. وأشار إلى أن مثل هذه الحالات كان يتم إرسالها في السابق للخارج للعلاج وعادة ما تجرى عن طريق فتح الصدر ولكن بسبب جائحة «كورونا» وعدم تمكن الأهل من السفر قررنا خوض التحدي وإجراء العملية للطفل عن طريق المنظار وتكللت بفضل الله بالنجاح.

مرجع عالمي

من جانبها، قالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والولادة، إن المستشفى أصبح مرجعاً عالمياً في جراحة الأطفال والمناظير النسائية، وبات يتصدر قائمة المستشفيات في السياحة العلاجية ومقصداً للنساء والحالات المعقدة من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن جراحة المناظير النسائية باتت تشكل نحو 30% من السياحة العلاجية للهيئة، حيث تم استقبال ثلاث حالات لبولندية وأرمينية وباكستانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت أن هذه العمليات تعد من العمليات الدقيقة التي تتطلب خبرة ومهارة عاليتين، نظراً لمخاطرها الكبيرة، مشيرة إلى القدرة الكبيرة لمستشفى لطيفة لإجراء هذا النوع من العمليات، بسبب الإمكانيات المتوفرة من حيث الكوادر الطبية المؤهلة والأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة تهلك أن مركز جراحة المناظير النسائية بمستشفى لطيفة يعد أول مركز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة معتمدة عالمياً من جمعية الجراحين الأمريكية للمناظير النسائية، كما يقوم المركز الذي يعد أول مركز امتياز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بمنح شهادات الاعتماد للأطباء المتخصصين في مجال جراحات المناظير النسائية.

عمليات متقدمة

وأوضحت أن المستشفى برع في إجراء العمليات المتقدمة والمعقدة مثل انتباذ بطانة الرحم الذي يعد من الأمراض الحميدة التي تتسبب في آلام شديدة مزمنة، لوجود أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم مسببة التهابات والتصاقات وآلاماً حوضية بشكل دوري.

عوامل

أوضحت الدكتورة منى تهلك أن هناك عوامل تزيد خطر الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة مثل وجود تاريخ عائلي للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، وطول مدة نزول دم الدورة الشهرية، والنزيف بين الحيض والآخر، وقلة عدد مرات الولادة، وتأخر الحمل لأول مرة، ووجود عيب أو مشكلة في قنوات فالوب أو في الرحم، ونقص الحديد أو الأكسجين في الجسم.

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