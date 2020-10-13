مبادرة حول الإسعافات النفسية لأوليـاء أمـور أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت أسرة جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في مركز حور للفتيات ومركز النهضة الاجتماعي الصحي، مبادرة إنسانية نفسية اجتماعية، بعنوان «الإسعافات النفسية الأولية لأولياء أمور أصحاب الهمم»، وذلك على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية؛عبر منصة «زووم» الإلكترونية، وذلك في إطار اهتمامات الجمعية بفرسان التحدي- أصحاب الهمم- وتطويق الحاجز النفسي بينهم وبين المجتمع.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية: انسجاماً مع استراتيجية جمعية النهضة النسائية بدبي والمعززة للأمان الأسري والعائلي في كل المناحي وخصوصاً مجالات أسر أصحاب الهمم، وتأصيل التوازن النفسي والمجتمعي لهم ارتأت الجمعية إطلاق مبادرة «الإسعافات النفسية الأولية لأولياء أمور أصحاب الهمم»؛ وذلك لتحقيق أهداف نبيلة وكريمة، أبرزها الدعم المعنوي والنفسي لأولياء أمور أصحاب الهمم تعزيزاً لكينونة الأسرة وتشجيعهم على غرس قيم التحدي، والتحمل لتطويق الحاجز النفسي بين أصحاب الهمم والمجتمع.

محاور

وشملت الموضوعات والمحاور المطروحة للمبادرة على محاور عديدة، أعمها تصنيف أسباب الأمراض الوراثية، أمراض التمثيل الغذائي، برنامج الوقاية من الأمراض الوراثية، أسباب اضطراب طيف التوحد، الأعراض وأهمية الكشف المبكر والتقييم والعلاج، الأثر النفسي بعد التشخيص وكيفية مساعدة الوالدين، المشروع التطويري لنظام التشخيص والتقييم المبكر، التعامل مع الحالات خلال (كوفيد 19) خلال الحجر.

تميز

أوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي أن التميز والتنوع في المؤسسات والهيئات المشاركة في مبادرة «الإسعافات النفسية الأولية لأولياء أمور أصحاب الهمم» والتنوع والتباين أيضاً في الموضوعات المطروحة أوجد نوعاً من التلاقح الفكري والذهني، ما يثري الطرح ويقويه، وختاماً نناشد أسر أصحاب الهمم المشاركة في هذه الفعالية، والاستفادة القصوى من الكم المعرفي المطروح، من أجل غد أفضل لفرسان التحدي.

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