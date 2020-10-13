«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق 7 برامج بمنصة التعليم التنفيذي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، 7 برامج تدريبية جديدة ضمن «منصة التعليم التنفيذي الذكية» التي تهدف إلى مواكبة المتغيرات الحكومية العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للتعلم عن بعد مع الارتقاء بعناصر الجودة وتدعيم قنوات تواصل فعالة ومرنة من خلال برامج تعليمية مبتكرة، من أجل إكساب القيادات الخبرات اللازمة، واطلاعهم على أحدث التجارب والمستجدات العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

خطة

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتحويل 50% من برامجها التعليمية إلى منصة التعليم التنفيذي الذكية، وذلك لإتاحة الفرصة لمختلف القيادات للمشاركة الفعالة عن بعد، وتوسيع نطاق المشاركة في ظل الأوضاع الراهنة وفي المستقبل.

وتتضمن البرامج التدريبية الجديدة، البيانات المفتوحة، وإعادة اختراع دور الحكومات في أوقات الأزمات، والوصايا العشر للإدارة الحكومية، والرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية، والابتكار في العمل الحكومي، واستشراف المستقبل والاستعداد للخمسين، والتدريب الرقمي. بالإضافة إلى برنامج «القيادة الاستراتيجية في عصر التحديات» الذي تم إطلاقه كأول برامج المنصة أبريل الماضي.

حرص

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يمثل إطلاق 7 برامج تدريبية جديدة على منصة التعليم التنفيذي الذكية خطوة عملية تعكس حرصنا الكامل على التحول الذكي والتمتع بمزاياه التعليمية الهائلة ورفد الطلبة بأحدث المواد التعليمية وإتاحة فرصة التعلم في أوقات مرنة تناسب الجميع، خاصة في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتحدث البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تقدم برامج منصة التعليم التنفيذي الذكية الجديدة رؤية متجددة في مجال التدريب والتعليم للموظفين والقادة الحكوميين في الإمارات والمنطقة، ويتميز محتواها بالمرونة الكبيرة والتأثير الممتد الذي نسعى من خلاله رفد خبرات الموظفين بأحدث الرؤى والممارسات العالمية في مختلف المجالات، وتوضيح العديد من الأمور المتعلقة بالإدارة الحكومية الحديثة التي تشمل البيانات والأزمات والمرونة الحكومية. ونحن على ثقة في إحداث تلك البرامج نقلة نوعية في مسيرة الكلية وتكوين إضافة كبيرة للمشاركين بها على الصعيد المهني.

برامج

تستهدف برامج منصة التعليم التنفيذي الذكية قادة وموظفي الجهات الحكومية على مستوى الإمارات والوطن العربي.

وصُمم برنامج «البيانات المفتوحة» للتعرف على مفهوم البيانات المفتوحة وكيفية إدارتها واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى التعرف على فوائد البيانات الحكومية المفتوحة مع دراسة أهم تحدياتها. وينطوي برنامج «إعادة اختراع دور الحكومات في أوقات الأزمات» على فهم عام حول كيفية إدارة الأزمات على المستوى الحكومي.

ويعرف برنامج «الوصايا العشر للإدارة الحكومية» المشاركين بالوصايا العشر للإدارة الحكومية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «قصتي».

وصُمم برنامج «الابتكار في العمل الحكومي» من أجل التعريف بمفهوم الابتكار في الخدمات الحكومية لدى المشاركين.

ويسلط برنامج «استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين» الضوء على مفهوم استشراف المستقبل.

كما يهدف برنامج «التدريب الرقمي» إلى تعريف المشاركين بهذا المفهوم وكيفية الاستفادة من البيانات الكبرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز