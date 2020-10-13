صقر غباش يبحث مع عدد من السفراء تعزيز التعاون البرلماني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، جون راكولتا سفير الولايات المتحدة الأمريكية وبهادور شريفي سفير جمهورية طاجيكستان ومحمد أمين عبد الله الكارب سفير جمهورية السودان ونيقولا لينير سفير جمهورية إيطاليا والمهندس فؤاد شهاب دندن سفير جمهورية لبنان وعبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وقال معالي صقر غباش إن الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي ومن خلال رئاستها للاتحاد البرلماني العربي لن تألُ جهداً في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية الإقليمية والدولية، لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية وخدمة لقضاياه، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في دعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

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