بلدية العين تنفذ مشروع تطوير الشعبيات القديمة

المصدر: العين - وام

باشرت بلدية مدينة العين ممثلة في إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة في مناطق مختلفة من مدينة العين بميزانية تقديرية تتجاوز 706 ملايين درهم، ضمن 3 مشاريع استراتيجية.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة بمدينة العين، والتي تم تنفيذها منذ أكثر من 40 سنة، من خلال صيانة وإعادة إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير البنية التحتية في الشعبيات القديمة، من خلال توفير إنارة وشبكة صرف مياه أمطار وأرصفة لبعض المناطق، لتفادي تجمع المياه بالأخص خلال موسم الأمطار.

وقال ناصر العرياني مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية في بلدية مدينة العين: «إن المشروع يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المجتمع، ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية، من خلال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، بما يضمن توفير جميع الخدمات المطلوبة بأعلى المعايير، التي ينص عليها دليل أبوظبي للتخطيط العمراني، حيث سيوفر الخدمات التي يحتاج إليها سكان الأحياء القديمة مثل إعادة تنظيم مواقف السيارات في الشعبيات، للمساعدة في الحد ومنع الوقوف العشوائي، الذي يسبب الازدحام لدى سكان الأحياء والزوار، وتوفير مواقف مخصصة لأصحاب الهمم ومماشٍ مناسبة لهم في كل حي وتوفير مسارات الدراجات الهوائية واللوحات الإرشادية، ما يسهم بشكل كبير في تحسين مظهر المدينة».

وبلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى %98، والتي تشمل 30 شعبية ضمن الأعمال التطويرية للشعبيات في المدينة، والبالغ عددها 65 شعبية، والتي يستمر تنفيذها خلال مراحل المشروع في الشعبيات القديمة لمنطقة الهيلي والقطارة والجيمي، بالإضافة إلى منطقة وسط المدينة والصاروج والهير والفقع والجاهلي.

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