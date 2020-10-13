افتتاح المسجد الكبير في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «أفينيو البوابة»، في مركز دبي المالي العالمي، عن افتتاح المسجد الكبير بمنطقة «بروميناد» في المركز، وذلك في إطار عمليات التوسعة والتطوير التي يشهدها. وسيستقبل مسجد مركز دبي المالي العالمي الكبير، المصلين في جميع مواقيت الصلاة، وبسعة أكثر من 500 مصلٍ، ويحاكي المسجد، الذي صممته شركة «آر إم جي إم»، التصاميم التقليدية للمساجد بقالب عصري. ويتميز المسجد بشكله البسيط، وجدران تتضمن ثقوباً متدرجة، تتيح إدخال أشعة الضوء الطبيعي لإنارة المساحات الداخلية، والتي يمكن ملاحظتها في تصميم المسجد الخارجي، المستوحى من فنون العمارة الإسلامية.

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