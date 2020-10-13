محمد بن زايد: حريصون على بذل كل الجهود لتحقيق السلام والتنمية للجميع دون استثناء

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بذل كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع دون استثناء.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرى خلاله بحث مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين. وتم خلال الاتصال استعراض الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أن معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون.. وأعربا عن تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مواجهة فيروس «كورونا».. وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بنيامين نتنياهو أهمية التركيز على مستقبل الشباب في المنطقة ومبادئ التسامح والتعاون.. إضافة إلى أهمية الحوار في بناء صداقات وسلام دائم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية».

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